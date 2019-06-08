"Счастлив": Фонсека подтвердил переход в Рому
13:05, 08 июня 2019Футбол
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Португальский специалист отправится в Рим для подписания контракта с итальянским клубом.
Паулу Фонсека на следующей неделе отправится в Рим / фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил, что в ближайшее время возглавит итальянскую "Рому".
Слова Фонсеки приводит Football Italia.
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"Я очень счастлив, что все сложилось удачно. Скоро я смогу вылететь в Рим", - сказал Фонсека.
Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что "Рома" уже договорилась о подписании контракта с Фонсекой и заплатит "Шахтеру" 2 миллиона евро отступных. Португальский специалист подпишет контракт, который будет рассчитан на три года.
Ожидается, что Фонсека прибудет в Италию 10 июня.
Как сообщал УНИАН, стало известно, кто может возглавить "Шахтер" после ухода Фонсеки.
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