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"Счастлив": Фонсека подтвердил переход в Рому

13:05, 08 июня 2019
Футбол
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Паулу Фонсека на следующей неделе отправится в Рим / фото: ФК Шахтер

Слова Фонсеки приводит Football Italia.

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"Я очень счастлив, что все сложилось удачно. Скоро я смогу вылететь в Рим", - сказал Фонсека.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что "Рома" уже договорилась о подписании контракта с Фонсекой и заплатит "Шахтеру" 2 миллиона евро отступных. Португальский специалист подпишет контракт, который будет рассчитан на три года.

Ожидается, что Фонсека прибудет в Италию 10 июня.

Как сообщал УНИАН, стало известно, кто может возглавить "Шахтер" после ухода Фонсеки.

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Теги: #Шахтер#Рома#Паулу Фонсека