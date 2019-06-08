"Счастлив": Фонсека подтвердил переход в Рому

Португальский специалист отправится в Рим для подписания контракта с итальянским клубом.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил, что в ближайшее время возглавит итальянскую "Рому".

Слова Фонсеки приводит Football Italia.

Читайте такжеСМИ: Фонсека - главный тренер Ромы

"Я очень счастлив, что все сложилось удачно. Скоро я смогу вылететь в Рим", - сказал Фонсека.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что "Рома" уже договорилась о подписании контракта с Фонсекой и заплатит "Шахтеру" 2 миллиона евро отступных. Португальский специалист подпишет контракт, который будет рассчитан на три года.

Ожидается, что Фонсека прибудет в Италию 10 июня.

Как сообщал УНИАН, стало известно, кто может возглавить "Шахтер" после ухода Фонсеки.