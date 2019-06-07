Украина - Сербия - 5:0: онлайн матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины во Львове встречалась с одним из главных конкурентов в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

7 июня на стадионе "Арена Львов" во Львове прошел матч квалификации на чемпионат Европы-2020 между сборными Украины и Сербии.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Отбор на Евро-2020, группа В, 3-й тур

Украина - Сербия - 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко (Шепелев, 72), Малиновский, Зинченко, Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Спайич, Миленкович, Костич, Максимович, Ляйич (Фейса, 60), Гачинович, Прийович (Митрович, 53), Тадич, Йович (Лазович, 72).

Онлайн-трансляция матча

90+2 - Финальный свисток! Украина разгромила Сербию - 5:0!

90 - Митрович пробил головой с линии вратарской - неточно.

88 - Доигрывают команды. Все уже давно ясно.

84 - Кравец пытался у угла вратарской протолкнуть мяч мимо Дмитровича, но вратарь выручил сербскую сборную.

80 - Контратака была у Сербии, но Тадичу не позволили пробить с линии штрафной.

76 - И тут же Коноплянку, который оформил дубль, поменял Коваленко.

75 - ГОООООООЛ! Разгром продолжается! 5:0!!! Коноплянка завершил контратаку украинской сборной ударом в дальний угол!

72 - Замены у обеих команд. Лазович вышел вместо Йовича, а Шепелев поменял Степаненко.

67 - Замена у нашей сборной. Яремчук уступил место на поле Кравцу.

66 - Цыганков упал в штрафной сборной Сербии в борьбе с Миленковиче. Арбитр не увидел нарушения в этом эпизоде.

65 - Коноплянка решил бить с острого угла - соперник принял удар на себя.

62 - Свой лучший матч не только в этом отборе, но и за очень долгое время проводит сборная Украины сегодня.

60 - Замена. Фейса вышел вместо Ляйича.

59 - ГОООООООООЛ! Украина уничтожает Сербию! 4:0!!! Яремчук после паса Караваева из центра штрафной пробил в нижний угол!

57 - Первый удар Сербии в створ ворот состоялся только сейчас. Митрович пробил головой, но прямо в руки Пятову.

56 - Малиновский забросил в штрафную на Караваева, тот пробил, но попал в соперника.

53 - Первая замена у Сербии. Митрович вышел вместо Прийовича.

48 - Коноплянка опасно простреливал на Цыганкова, но тот не сумел подстроиться и замкнуть.

46 - ГООООООООООЛ! Коноплянка! 3:0!!! На первой же минуте второго тайма Коноплянка получил пас от Малиновского, ушел в центр и пробил в дальний!

46 - Начался второй тайм!

45+1 - Перерыв! Сборная Украины впереди - 2:0!

43 - Сербия подала угловой, но ничего опасного у ворот Пятова не случилось.

40 - Почти поровну владеют мячом команды в первом тайме - 52% на 48% в пользу Украины.

36 - Малиновский убрал мяч под правую, пробил и попал в Коларова. Украинцы начали сигнализировать арбитру, что была игра рукой, но рефери был непреклонен.

35 - Цыганков отдал в центр под удар Зинченко, но хавбек "Ман Сити" метров с девятнадцати не попал в створ. 14-2 по ударам в пользу сборной Украины.

33 - Спайич получил отложенный "горчичник" за фол во время атаки Украины.

32 - Цыганков пробил в ближний - Дмитрович отразил, а добивание от Караваева оказалось неточным. Оборона сербской сборной трещит по швам.

30 - Еще момент у сборной Украины! Зинченко успел протолкнуть мяч на свободного Коноплянку, тот решил бить в ближний, но не попал.

28 - ГОООООООЛ! Цыганков делает дубль - 2:0!!! Великолепным обводящим ударом из-за пределов штрафной отличился вингер "Динамо"!

26 - ГОООООООЛ! Украина открывает счет в матче! 1:0! Цыганков в касание отправил мяч в дальний угол после паса с правого фланга от Караваева!

25 - Коноплянка вновь пробил из-за пределов штрафной - Дмитрович отбил мяч перед собой, тут же Яремчук пытался добить головой, но послал мяч в руки голкиперу.

22 - Желтая карточка. Миленкович предупрежден за фол на Яремчуке в верховой борьбе.

20 - Сербия догнала Украину по угловым. Пятов после навеса выронил мяч из рук, но при этом был фол на голкипере. Арбитр его увидел и свистнул.

18 - Коноплянка сместился и бил низом в дальний, но промахнулся.

14 - Миколенко успел опередить Прийовича и не позволить сербу с нескольких метров замкнуть навес в штрафную.

11 - Классная контратака от Украины после великолепного отбора Караваева. Но Цыганков завершил ее неудачным ударом - не лег мяч на ногу вингеру "Динамо".

9 - А вот и момент у ворот сборной Украины. Прийович пробивал с лета из пределов штрафной - мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

8 - Яремчук то ли пробивал, то ли простреливал с острого угла - мяч оказался в руках у Дмитровича. Доминирует Украина, Сербия пока редко переходит половину поля.

7 - Зинченко мог отдавать налево на Коноплянку, но решил бить с дистанции - соперник подставил ногу, и мяч улетел на угловой.

5 - Украинцы активней в начале матча. Заработали сейчас первый угловой хозяева поля.

3 - Коноплянка в своем фирменном стиле сместился к центру и попытался пробить, но удар заблокировали.

1 - Матч начался!

Матч начинается с минуты молчания в память о бывшем президенте УЕФА Леннарте Юханссоне.

Почти 35 тысяч болельщиков на "Арене Львов", а команды уже готовы выходить на поле.

Расстановка команд:

Украина сегодня будет играть в желтой форме, Сербия - в красной.

Сборная Украины ни разу не проигрывала во Львове - 14 побед и 2 ничьи.

На официальном уровне Украина и Сербия встретятся впервые. В то же время в товарищеских матчах украинцы трижды обыгрывали сербов (2:0, 1:0 и 2:0).

Последние результаты команд:

Сборной Украины в этой встрече не помогут Андрей Ярмоленко, который только тренируется со сборной, но пока не готов играть, Жуниор Мораес и Марлос.

Фото и видео предматчевой тренировки сборной Украины:

Предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко:



Украина - Сербия: анонс матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет свой третий матч в отборочном турнире. "Желто-синие" ранее сыграли вничью с Португалией (0:0) и с трудом обыграли Люксембург (2:1). Набрав 4 очка, украинцы возглавляют таблицу группы В.

Сборная Сербии в квалификации пока провела только один матч - сербы сыграли вничью с португальцами (1:1).

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