"У них топ-футболисты, как и у нас": в сборной Украины оценили шансы в матче против Сербии (видео)

Евгений Коноплянка и Александр Зинченко поделились ожиданиями от предстоящей встречи в рамках отбора на Евро-2020.

Футболисты украинской сборной Евгений Коноплянка и Александр Зинченко поделились ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 против сборной Сербии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Видеоинтервью игроков украинской сборной опубликовал канал FOOTBOOM на YouTube.

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"Сербы - очень серьезный соперник. Мы с моим другом Настасичем в "Шальке" каждый день обсуждали нашу сборную, их сборную и пришли к тому, что шансы 50 на 50. У них играют топ-футболисты, как и у нас. Но все в наших руках. Все зависит от нашего настроя. Если будем готовы - добьемся своей цели", - сказал Коноплянка.

"Мы все понимаем, что это будет очень ответственная игра. Более чем уверен, что во Львове будет сумасшедшая поддержка, там любят футбол, как и везде в Украине. И нам нужна эта поддержка. Игра сто процентов будет непростая, потому что Сербия тоже понимает, насколько это ответственный матч. Мы должны быть готовы очень качественно", - отметил Зинченко.

Напомним, матч Украина - Сербия пройдет 7 июня. Начало - в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН также сообщал о том, как сборная Украины готовилась к матчу против Сербии.