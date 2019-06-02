Одного из лучших футболистов мира обвинили в изнасиловании

В Бразилии подали заявление в полицию на нападающего ПСЖ Неймара.

Нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара обвинили в сексуальном насилии.

Об этом сообщает esporte.uol.com.br.

Девушка, имя которой не раскрывается, 31 мая написала заявление на Неймара в полицейском участке Сан-Паулу.

Инцидент якобы произошел 15 мая в парижском отеле "Sofitel Paris". Согласно документальному свидетельству, которое оказалось в распоряжении издания, Неймар познакомился с девушкой в Instagram.

После этого предполагаемая жертва насилия по приглашению Неймара и на его средства прилетела в Париж. Вечером, когда девушка находилась в отельном номере, Неймар пришел к ней в состоянии алкогольного опьянения. В определенный момент "футболист "проявил агрессию и без согласия девушки изнасиловал ее".

Читайте такжеЛегенду английского футбола Бекхэма лишили водительских прав

Жертва вернулась в Бразилию 17 мая. По ее словам, она была слишком напугана, чтобы сразу обратиться в полицию.

Правоохранители ведут расследование по данному инциденту.

Тем временем, Неймар уже прокомментировал ситуацию.

"Я все раскрою: нашу переписку, моменты близости. Это необходимо, чтобы доказать, что на самом деле ничего не произошло. Это были отношения между мужчиной и женщиной, которые есть у всех пар. На следующий день ничего не случилось, мы продолжили переписываться", - цитирует бразильца Mundo Deportivo.

Неймар также добавил, что попал в ловушку:

"Меня обвиняют в изнасиловании, это тяжелое слово. Эта ситуация застала меня врасплох. Очень грустно слышать подобное, потому что те, кто знают меня, понимают, что я никогда бы не совершил подобное. Это была ловушка, и это станет для меня уроком. Есть люди, которые хотят извлечь свою выгоду и вымогать что-то".

Как сообщал УНИАН, ранее Неймар ударил фаната по лицу, за что получил три матча дисквалификации.