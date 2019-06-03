"Взял паузу": Хацкевич попросил отложить встречу с Суркисом

Президент и тренер "Динамо" должны обсудить возможное продолжение сотрудничества.

Встреча президента "Динамо" Игоря Суркиса и главного тренера команды Александра Хацкевича была перенесена по просьбе белорусского специалиста.

Об этом в эфире программы "Профутбол" сообщил ее ведущий Игорь Цыганык.

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"Встреча не состоялась, потому что Хацкевич попросил взять паузу, чтобы немного отойти, разобраться и после этого обговорить некоторые моменты, как будет дальше строиться "Динамо", - сказал Цыганык.

"В любом случае, этот разговор состоится, и состоится в ближайшее время", - добавил телеведущий.

Напомним, контракт Хацкевича истек 31 мая. По итогам разговора с тренером Суркису предстоит принять решение о том, нужно ли продлевать соглашение.

Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году. Под руководством белорусского тренера за два года киевляне выиграли только один трофей - Суперкубок Украины.

Напомним, ранее Суркис заявил, что не ведет переговоры с новым тренером.