Молодежная сборная Украины (U-20) сыграла вничью с Нигерией и заняла первое место в группе на ЧМ-2019

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин отразил 11-метровый.

В польском городе Бельско-Бяла состоялся матч 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2019 по футболу среди 20-летних. Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией со счетом 1:1.

На 30-й минуте нападающий сборной Украины Даниил Сикан открыл счет в матче, замкнув головой подачу с правого фланга. Перед самым перерывом нигерийцы получили право на пенальти, но голкипер "сине-желтых" Андрей Лунин отбил удар с "точки" в исполнении Тиджиани.

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Интересно, что в начале второй половины игры, на 51-й минуте ситуация повторилась - за игру рукой украинского защитника арбитр назначил второй пенальти в ворота Лунина, однако на этот раз тот же Тиджиани перехитрил нашего вратаря и сравнял счет. 1:1. После этого команды голов не забивали.

Ничья позволила сборной Украины занять первое место в группе D, нигерийцы финишировали третьими.

Подопечные Александра Петракова еще до этой встречи обеспечили себе выход в 1/8 финала. Соперник нашей команды в плей-офф определится позже.

Как сообщал УНИАН, в предыдущих двух матчах украинцы обыграли сборную США (2:1) и оказались сильнее Катара (1:0).

Нигерия - Украина - 1:1

Голы: 0:1 – 30 Сикан, 1:1 – 51 Тиджиани, с пенальти.

Украина U-20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Дришлюк, Бескоровайный, Чех, Кащук, Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46).