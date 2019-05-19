Футболиста сборной Украины лишили чемпионской медали

Иван Петряк не получил медаль из-за решения перейти в состав главного конкурента "Ференцвароша".

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк не получит золотую медаль чемпиона Венгрии, которую завоевал в составе "Ференцвароша".

Об этом в Instagram сообщил агент Петряка Иван Пироженко, разместив фото с прощального ужина Петряка с партнерами по команде.

Петряк не получит медаль из-за того, что принял решение продолжить карьеру в составе главного конкурента "Ференцвароша" "МОЛ-Види".

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"Обидно конечно, что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы оказались без медалей... Но это жизнь, и она продолжается", - написал Пироженко.

"Ваня Петряк медаль не получит. Так как перешел в другой клуб. И "Ференцварош" злой", - добавил агент.

Ранее "МОЛ-Види" официально объявил о трансфере Петряка - венгерский клуб выкупил права на украинца у "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, в мае Петряк был исключен из состава "Ференцвароша", а фанаты команды назвали украинца "Иудой".