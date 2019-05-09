Фонсека является одним из главных претендентов на пост главного тренера Ромы

Наставник "Шахтера" может сменить Украину на Италию.

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека является одним из кандидатов на пост главного тренера римской «Ромы», сообщает Corrierre dello Sport.

Римляне ведут активные поиски на замену нынешнему наставнику Клаудио Раньери.

«Волки» пытались пригласить Антонио Конте, однако итальянец находится в шаге от подписания контракта с «Интером».

Кроме Фонсеки главными кандидатами на пост тренера «Ромы» являются Арсен Венгер и Лоран Блан. Ранее от предложения римлян отказался Маурицио Сарри.

Как сообщал УНИАН, накануне Паулу Фонсека заявил, что на данный момент не рассматривает вариант ухода из "Шахтера".