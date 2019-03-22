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Фонсека: сейчас я не рассматриваю вариант ухода из Шахтера

16:29, 22 марта 2019
Футбол
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Паулу Фонсека не собирается уходить из Шахтера / REUTERS

«Главная задача – победа в чемпионате Украины. Сейчас мы на первом месте, поэтому всё хорошо. Считаю, что мы хорошо сыграли в еврокубках, но надо понимать разницу между украинскими командами и топ-клубами Европы. «Шахтер» – хороший клуб, мы мотивированы и хотим выигрывать титулы, - приводит слова португальского специалиста Террикон.

Выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы сейчас для нас очень тяжело. В этом сезоне нам пришлось внести много важных изменений в состав. Мой контракт с «Шахтером» еще действует полтора года и я хочу его доработать. Если поступит предложение, которое соответствует моим интересам и интересам «Шахтера», то мы его обсудим. Сейчас же я не рассматриваю вариант ухода из «Шахтера», – цитирует португальское издание Maisfutebol Фонсеку.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека рассматривает предложение о переходе в итальянскую Рому.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#Паулу Фонсека