Фонсека: сейчас я не рассматриваю вариант ухода из Шахтера

Тренер прокомментировал слухи об уходе в итальянскую Рому.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал работу в донецком клубе.

«Главная задача – победа в чемпионате Украины. Сейчас мы на первом месте, поэтому всё хорошо. Считаю, что мы хорошо сыграли в еврокубках, но надо понимать разницу между украинскими командами и топ-клубами Европы. «Шахтер» – хороший клуб, мы мотивированы и хотим выигрывать титулы, - приводит слова португальского специалиста Террикон.

Выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы сейчас для нас очень тяжело. В этом сезоне нам пришлось внести много важных изменений в состав. Мой контракт с «Шахтером» еще действует полтора года и я хочу его доработать. Если поступит предложение, которое соответствует моим интересам и интересам «Шахтера», то мы его обсудим. Сейчас же я не рассматриваю вариант ухода из «Шахтера», – цитирует португальское издание Maisfutebol Фонсеку.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека рассматривает предложение о переходе в итальянскую Рому.