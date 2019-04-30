Сарри сообщил, что намерен продолжить работу в Челси в следующем сезоне

В услугах итальянского тренера нуждался "Милан".

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри намерен продолжить работу с командой в следующем сезоне.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист уведомил о своем желании руководство «Милана», которое ранее рассматривало его в качестве преемника Дженнаро Гаттузо на посту наставника команды.

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Ранее сообщалось, что "россо-нери" с большой вероятностью отправят Гаттузо в отставку по окончании сезона. При этом Сарри был одним из наиболее желанных кандидатов на пост рулевого в "Милане". В услугах итальянца также заинтересована "Рома".

Как сообщал УНИАН, "Челси" сыграл вничью на выезде в принципиальном матче с "Манчестер Юнайтед" и увеличил шансы на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.