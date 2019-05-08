Блеф столетия: хитрый угловой Ливерпуля, который вывел его в финал Лиги чемпионов (видео)

Решающий гол в ворота "Барселоны" мерсисайдцы забили благодаря хитрости.

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» в невероятном стиле обыграл «Барселону» - 4:0 - и вышел в финал турнира второй год подряд.

Читайте такжеКак Ливерпуль побеждал Барселону: онлайн матча Лиги чемпионов

Ключевой момент всего противостояния произошел на 79-й минуте. «Ливерпуль» разыграл угловой неожиданным образом: игрок хозяев Трент Александр-Арнолд перехитрил футболистов каталонского клуба. Он пошел подавать угловой, а потом, будто уступая это право Джердану Шакири, сделал несколько шагов назад. В этот момент игроки «Барселоны» на секунду расслабились, а Трент моментально вернулся и сделал передачу на никем неприкрытого Дивока Ориги, который сделал счет 4:0.

Напомним, сегодня станет известно, кто составит компанию «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов. «Аякс» и «Тоттенхэм» определят второго финалиста турнира.