Ливерпуль в безумном по интриге противостоянии обыграл Барселону в полуфинале Лиги чемпионов

Мерсисайдцы отыгрались после поражения 0:3 в первом матче.

Завершился ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" принимал "Барселону". В первой игре на прошлой неделе каталонцы, казалось, не оставили шансы сопернику на победу по итогам двухраундовой дуэли, победив - 3:0.

Однако на своем поле "Красные" сотворили нечто почти невообразимое, забив четыре безответных мяча - победа 4:0 вывела "Ливерпуль" в финал сезона-2018/2019.

Счет в игре был открыт уже на 7-й минуте, когда Ориги добил мяч в ворота "Барселоны" после того, кипер гостей отбил удар Мане.

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До перерыва несколько моментов упустил Месси, которому немного не хватало точности в реализации моментов. За это "Барселона" поплатилась после перерыва.

На 54-й и 56-й минутах дважды подряд отличился в воротах каталонцев Вейналдум, повергнув "Барселону" в шок, из которого гости так и не вышли.

На 79-й минуте Ориги пробил в касание в девятку после паса Александра-Арнольда, забив четвертый гол "Ливерпуля"! После этого стало ясно, что дополнительного времени не будет. Оставшиеся минуты прошли в судорожных атаках "Барселоны", но "Красные", проявив фирменный характер, сохранили ворота в неприкосновенности.

УНИАН проводил онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона", благодаря которой можно проследить за ходом игры.

Второй финалист Лиги чемпионов определится в среду в матче "Аякс" - "Тоттенхэм".

Финал Лиги чемпионов в этом году пройдет в Мадриде.