Кто составит компанию Ливерпулю в финале Лиги чемпионов: анонс матча Аякс - Тоттенхэм

После минимальной победы на выезде амстердамский клуб надеется сыграть в финале после более чем 20-летнего перерыва.

В среду, 8 мая, состоится ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов, в котором амстердамский «Аякс» примет лондонский «Тоттенхэм».

Начало матча - в 22.00 по киевскому времени.

Любителей футбола ждет очередное пиршество, ведь играть будут две команды, которые любят и умеют атаковать.

Первый матч

В первой игре неделю назад амстердамская команда одержала минимальную победу на поле соперника - 1:0, что вывело ее к статусу фаворита двухраундовой дуэли.

Поединок в Лондоне показал, что «Аякс» научился подстраиваться под стиль игры оппонента и извлекать из этого свою выгоду. «Шпоры», умеющие и любящие атаковать, 12 раз били по воротам соперников, но в створ попали лишь один раз!

Тем не менее, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино тщательно проанализировал поражение и сделал из него должные выводы. «Аякс» ждет серьезное сражение, счет 1:0 - это далеко не прямая путевка в финал. Для «Шпор», по сути, еще ничего не потеряно - один гол восстановит статус-кво, а два забитых мяча могут перевернуть все с ног на голову. Но и «Аякс» при своих болельщиках вряд ли уйдет с поля без забитого гола. Так что битва обещает быть предельно жаркой.

История

По количеству трофеев "Тоттенхэму" очень далеко до его сегодняшнего соперника. "Шпоры" в своей истории ни разу не выходили в финал Лиги чемпионов (Кубка чемпионов), а вот "Аякс" выигрывал самый престижный еврокубок четыре раза. Правда, последнее подобное достижение случилось в 1995-м, а в финал команда выходила последний раз в 1996-м. У нового поколения амстердамцев таких громких успехов еще не было.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают «Аякс» фаворитом будущего матча, что вполне логично. На победу хозяев дают коэффициенты примерно 2,30. На победу гостей дают приблизительно 3,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,70.

Слова перед игрой

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг:

«Аяксу» снова нужно прыгнуть выше головы. Это и будет нашим главным испытанием. Нам снова необходимо побеждать, и мы будем решать эту задачу, используя свои сильные стороны. Играть будем только на победу. Это абсолютно новая игра. На прошлой неделе нам удалось забить невероятно важный гол на выезде. Матч пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно очень помочь нам».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино:

«Отрицательный результат первого матча, конечно, осложняет нам задачу, но ничего еще не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас. Нас ждет увлекательный матч. Здорово участвовать в полуфинале. Нам нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть, ведь терять нам нечего».

Ориентировочные составы

«Аякс»: Онана - Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Нерес.

«Тоттенхэм»: Льорис - Триппье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Ваньяма, Эриксен, Алли, Мин, Моура.

Не сыграют: Эйтинг ("Аякс"), Орье, Кейн, Винкс, Санчес ("Тоттенхэм").

Где смотреть

Смотреть матч в прямой трансляции в Украине можно на телеканале "Футбол 2". Начало эфира - в 21.50.