Наставник Ливерпуля Клопп - о невероятной победе над Барселоной: в моей жизни было много матчей, но таких не припомню

Юрген Клопп не скрывал эмоций после победы.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Барселоной" (4:0) и выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

"Это было потрясающе! Мы играли с, возможно, лучшей командой в мире. Я видел, как Милнер плакал на поле после игры. Это так много значит для всех нас. Это лучший момент в футболе. Сочетание потенциала и большого сердца - это сплав, которого я никогда раньше не видел.

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В моей жизни было много матчей, но подобных не припомню. Против тебя – топ-команда, пропускать ты не можешь – надо забивать. Просто выиграть – это уже сложно, а с сухим счетом... Я не знаю, как ребята это сделали", – сказал Юрген Клопп в интервью BBC.

Напомним, в первом матче "Ливерпуль" уступил "Барселоне" в гостях со счетом 0:3, но сумел на "Энфилде" забить четыре "сухих" мяча и пройти в финал Лиги чемпионов.

УНИАН вел прямую онлайн-трансляцию поединка.