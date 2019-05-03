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Месси стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, обойдя в голосовании одноклубника

14:57, 03 мая 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

В голосовании среди болельщиков победил капитан «Барселоны» Лионель Месси, который отметился дублем в матче с «Ливерпулем» (3:0).

На приз также претендовал его одноклубник Луис Суарес, а также Донни ван де Бек и Френки де Йонг из «Аякса».

Как сообщал УНИАН, президент "Барселоны" высказал предположение, что Месси может играть до 45 лет.

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Теги: #Лига чемпионов#Лионель Месси