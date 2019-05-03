Месси стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, обойдя в голосовании одноклубника

На приз претендовали Луис Суарес, а также Донни ван де Бек и Френки де Йонг из «Аякса».

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В голосовании среди болельщиков победил капитан «Барселоны» Лионель Месси, который отметился дублем в матче с «Ливерпулем» (3:0).

На приз также претендовал его одноклубник Луис Суарес, а также Донни ван де Бек и Френки де Йонг из «Аякса».

Как сообщал УНИАН, президент "Барселоны" высказал предположение, что Месси может играть до 45 лет.