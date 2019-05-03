Месси стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, обойдя в голосовании одноклубника
14:57, 03 мая 2019Футбол
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На приз претендовали Луис Суарес, а также Донни ван де Бек и Френки де Йонг из «Аякса».
Лионель Месси / REUTERS
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В голосовании среди болельщиков победил капитан «Барселоны» Лионель Месси, который отметился дублем в матче с «Ливерпулем» (3:0).
🥇 Браво, Лео! 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 3, 2019
Согласны с выбором Лучшего игрока недели?#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/5n1S2H5Hip
На приз также претендовал его одноклубник Луис Суарес, а также Донни ван де Бек и Френки де Йонг из «Аякса».
Как сообщал УНИАН, президент "Барселоны" высказал предположение, что Месси может играть до 45 лет.
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