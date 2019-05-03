Президент Барселоны заявил, что Месси может играть до 45 лет

Жозеп Бартомеу заявил, что Лионель не покинет клуб.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мыслями о будущем нападающего Лионеля Месси, который в среду забил свой 600-й мяч в клубной карьере, исполнив фантастический удар со штрафного в ворота "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.

«Он даже может играть до 45 лет, кто знает? Он точно будет выходить на поле в ближайшие три, четыре, пять лет, но мы не знаем, как долго это будет продолжаться – столько, сколько он захочет. Мы готовимся: Дембеле, Ленгле, Артур – они все здесь, чтобы строить команду, когда Месси уйдет. Но мне всё равно кажется, что до этого момента ещё очень много времени. Пока что мы говорим игрокам: «Выжимайте максимум из каждой минуты, проведённой рядом с ним».

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Я всегда говорю о Пеле, который всю жизнь ассоциировался с «Сантосом». Месси принадлежит мировому футболу, но он всегда жил в Барселоне. Он будет игроком одного клуба и никогда не покинет нас. Однажды он перестанет выходить на поле, но останется в «Барселоне». Лео – гений, и он доказывает это уже так много лет подряд», - заявил Бартомеу, слова которого цитирует The Guardian.

Как сообщал УНИАН, по количеству голов на клубном уровне Месси сравнялся с Криштиану Роналду, который несколько дней назад также забил свой 600-й гол.

Ответный полуфинал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет 7 мая.