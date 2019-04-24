Фанаты Динамо на матче с Шахтером вывесили чучело Мораеса (фото)

Киевские болельщики не могут простить бразильскому украинцу переход в состав главного конкурента.

Болельщики "Динамо" во время матча 25-го тура чемпионата Украины против "Шахтера", который прошел на "Олимпийском" в Киеве, вывесили на трибунах чучело нападающего Жуниора Мораеса.

Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте stavka_gorit.

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Фанаты повесили на петле чучело, одетое в футболку "Шахтера" с номером 10 и фамилией футболиста.

Таким образом, болельщики продемонстрировали, что не собираются прощать Мораесу переход в "Шахтер".

Напомним, прошлым летом Мораес на правах свободного агента присоединился к "горнякам". До этого форвард выступал за "Динамо".

Матч "Динамо" - "Шахтер" завершился вничью (0:0), а Мораес упустил шанс принести "горнякам" победу, не реализовав пенальти.

В текущем сезоне на счету Мораеса 17 голов в 22 матчах чемпионата Украины.

УНИАН также опубликовал полное видео матча "Динамо" - "Шахтер".