цей матеріал доступний українською

Капитан Динамо вместе с ультрас разрисовал трибуну "Олимпийского" перед игрой с Шахтером (видео)

12:04, 24 апреля 2019
Футбол
332 0
facebook.com/wbc.kyiv

Болельщики «Динамо» вместе с капитаном киевлян Сергеем Сидорчуком разрисовали одну из трибун НСК «Олимпийский» перед матчем с «Шахтером» в 25-м туре чемпионата Украины.

Ультрас воспользовались тем, что киевляне больше месяца не играли дома и подготовили болельщикам сюрприз.

Напомним, сегодня в Киеве состоится поединок грандов "Динамо" - "Шахтер". За видео-трансляцией матча можно следить на сайте УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НСК Олимпийский#матч Динамо Шахтер#Сергей Сидорчук#Динамо Киевпогода в Киеве