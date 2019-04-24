Капитан Динамо вместе с ультрас разрисовал трибуну "Олимпийского" перед игрой с Шахтером (видео)
12:04, 24 апреля 2019Футбол
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Посетители арены увидят яркое граффити в традиционных динамовских цветах.
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Болельщики «Динамо» вместе с капитаном киевлян Сергеем Сидорчуком разрисовали одну из трибун НСК «Олимпийский» перед матчем с «Шахтером» в 25-м туре чемпионата Украины.
Ультрас воспользовались тем, что киевляне больше месяца не играли дома и подготовили болельщикам сюрприз.
Напомним, сегодня в Киеве состоится поединок грандов "Динамо" - "Шахтер". За видео-трансляцией матча можно следить на сайте УНИАН.
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