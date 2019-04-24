Капитан Динамо вместе с ультрас разрисовал трибуну "Олимпийского" перед игрой с Шахтером (видео)

Посетители арены увидят яркое граффити в традиционных динамовских цветах.

Болельщики «Динамо» вместе с капитаном киевлян Сергеем Сидорчуком разрисовали одну из трибун НСК «Олимпийский» перед матчем с «Шахтером» в 25-м туре чемпионата Украины.

Ультрас воспользовались тем, что киевляне больше месяца не играли дома и подготовили болельщикам сюрприз.

Напомним, сегодня в Киеве состоится поединок грандов "Динамо" - "Шахтер". За видео-трансляцией матча можно следить на сайте УНИАН.