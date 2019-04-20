Билеты на украинское класико Динамо - Шахтер стоят от 50 гривен
19:07, 20 апреля 2019Футбол
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Матч украинских грандов состоится 24 апреля.
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Билеты на матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся лидеры - «Динамо» и «Шахтер», стоят от 50 до 1 000 гривен.
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Матч состоится 24 апреля. Начало – в 18.30.
Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», который вмещает 70 тысяч зрителей.
Напомним, последняя очная дуэль динамовцев и горняков прошла 7 апреля в Харькове - в 1/4 финала Кубка Украины. «Шахтер» был сильнее в серии пенальти (игровое время завершилось вничью 1:1).
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