Билеты на украинское класико Динамо - Шахтер стоят от 50 гривен

Матч украинских грандов состоится 24 апреля.

Билеты на матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся лидеры - «Динамо» и «Шахтер», стоят от 50 до 1 000 гривен.

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Матч состоится 24 апреля. Начало – в 18.30.

Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», который вмещает 70 тысяч зрителей.

Напомним, последняя очная дуэль динамовцев и горняков прошла 7 апреля в Харькове - в 1/4 финала Кубка Украины. «Шахтер» был сильнее в серии пенальти (игровое время завершилось вничью 1:1).