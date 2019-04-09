Хавбек Шахтера Марлос прооперирован и пропустит 6 недель

На протяжении сезона Марлоса беспокоили боли в области паха, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство.

Полузащитник «Шахтера» Марлос не сможет помочь своей команде в ближайшие полтора месяца.

Как сообщает официальный сайт горняков, у 30-летнего хавбека диагностирована пубалгия, из-за которой он, по предварительным оценкам, пропустит шесть недель.

Читайте такжеСборная Украины: геройство в Португалии, мучения в Люксембурге и фактор Мораеса

На протяжении сезона Марлоса беспокоили боли в области паха, в связи с чем потребовалось хирургическое вмешательство. 9 апреля полузащитник «оранжево-черных» был прооперирован в Барселоне. В Киев Марлос вернется 12 апреля.

"В течение восьми месяцев я играл с очень сильной болью, не мог тренироваться на сто процентов. К сожалению, понадобилась операция, – рассказал Марлос. – Только близкие знают, насколько я расстроен, что не смог помочь команде так, как хотел. Но я обещаю вернуться еще сильнее! Хочу добиться с «Шахтером» всех наших целей. Надеюсь скоро вновь выйти на поле и делать то, что я люблю больше всего".

В текущем сезоне футболист провел 23 матча, забил 10 голов и сделал 3 голевых передачи.