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"Король футбола" Пеле выписан из парижской клиники

14:29, 09 апреля 2019
Футбол
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Пеле выписан из больницы / REUTERS

«Король футбола» поблагодарил всех за беспокойство о его состоянии.

«Я страдал от тяжелой мочевой инфекции, которая потребовала неотложной медицинской и хирургической помощи. Хочу от всей души поблагодарить вас за позитивное мышление и добрые пожелания»,- заявил Пеле.

Напомним, в ночь со 2-го на 3 апреля Пеле был доставлен в больницу по подозрению в приступе лихорадки и столбняка.

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Теги: #Париж#Пеле