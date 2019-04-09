"Король футбола" Пеле выписан из парижской клиники

78-летнего бразильца госпитализировали на прошлой неделе.

Легендарного бразильца Пеле выписали из клиники в Париже, информирует Washington Post.

«Король футбола» поблагодарил всех за беспокойство о его состоянии.

«Я страдал от тяжелой мочевой инфекции, которая потребовала неотложной медицинской и хирургической помощи. Хочу от всей души поблагодарить вас за позитивное мышление и добрые пожелания»,- заявил Пеле.

Напомним, в ночь со 2-го на 3 апреля Пеле был доставлен в больницу по подозрению в приступе лихорадки и столбняка.