"Король футбола" Пеле выписан из парижской клиники
14:29, 09 апреля 2019Футбол
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78-летнего бразильца госпитализировали на прошлой неделе.
Пеле выписан из больницы / REUTERS
Легендарного бразильца Пеле выписали из клиники в Париже, информирует Washington Post.
«Король футбола» поблагодарил всех за беспокойство о его состоянии.
«Я страдал от тяжелой мочевой инфекции, которая потребовала неотложной медицинской и хирургической помощи. Хочу от всей души поблагодарить вас за позитивное мышление и добрые пожелания»,- заявил Пеле.
Напомним, в ночь со 2-го на 3 апреля Пеле был доставлен в больницу по подозрению в приступе лихорадки и столбняка.
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