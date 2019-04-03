Король футбола Пеле госпитализирован в Париже

По словам источников, угрозы жизни для легендарного футболиста нет.

Во вторник, 2 апреля, легендарный Пеле был госпитализирован в больницу, сообщает Reuters. По информации источника, угрозы жизни бразильца нет.

Бразилец был доставлен в больницу с высокой температурой и судорогами. Стоит отметить, что вчера Пеле провел встречу со звездным форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе.

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Сейчас Пеле находится в больнице в качестве меры предосторожности. Отметим, что в прошлом году бразилец был доставлен в больницу в связи с серьезным истощением. Также на церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018 он был в инвалидной коляске из-за болей в бедре.

78-летний Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".