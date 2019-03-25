Сборная Украины смогла дожать Люксембург в матче отбора Евро-2020

Матч завершился со счетом 2:1.

В Люксембурге завершился матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020-го года, в котором местная команда принимала сборную Украины.

Игра завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Андрея Шевченко имела заметное преимущество в этой игре, но ей противостояла хорошо эшелонированная и умелая оборона соперника, который в 10-ти последних матчах на своем поле проиграл лишь дважды. Более того, в концовке первого тайма гости оказались в положении догоняющей стороны.

На 34-й минуте Тилль сделал прострел с правого фланга, и мяч от Бутко отскочил к Тюрпелю, который с полуметра нанес точный удар - 1:0. Впрочем, уже через 6 минут, на 40-й, Зинченко сделал мягкий заброс на забегание Цыганкова, который грудью скинул мяч и протолкнул мимо вышедшего голкипера - 1:1.

Во втором тайме украинцы продолжали вести игру, много и опасно атаковали. Но удары Коноплянки,Мораеса, Яремчука и Матвиенко не приносили желаемого эффекта. Мяч либо шел мимо цели, либо его героическими усилиями отбивали игроки люксембургской команды.

Более того, в концовке игры хозяева дважды едва не поймали сборную Украины на контратаке.

Тем не менее, победа пришла откуда ее не ждали. На 90+3 добавленной минуте украинцы подавали штрафной с угла поля и один из самых активных игроков в составе своей команды Родригес головой переправил мяч в собственные ворота - 1:2.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, украинцы набрали важнейшие 3 очка и вышли в лидеры Группы по итогам первых 2-з туров.