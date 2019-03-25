Онлайн-трансляция Люксембург - Украина - 1:2: Евро-2020, отборочный турнир, 2-й тур

В Люксембурге проходит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.

Сегодня в Люксембурге проходит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020, в котором сборная Украины на выезде сыграет с командой Люксембурга.

Вопреки ожиданиям многих, сборная Люксембурга подходит к этому поединку в ранге лидера группы В квалификации. В первом туре люксембуржцы обыграли на своем поле Литву - 2:1, завоевав три очка. Напомним, что в центральной игре первого тура Португалия - Украина была зафиксирована ничья - 0:0.

Читайте такжеЕвро-2020, Люксембург - Украина: анонс, прогноз, где смотреть

Поединок с Люксембургом будет вторым из двух мартовских игр команды Андрея Шевченко. После этого национальная команда соберется лишь в начале июня. Хотелось бы, чтобы к тому времени украинцы утвердились в статусе лидера своей группы, а для этого необходимо побеждать 87-ю команду рейтинга ФИФА Люксембург.

Не должны помешать в этом "сине-желтым" и определенные кадровые трудности. Так, из-за повреждений не смогут сыграть сегодня полузащитник сборной Украины Марлос и форвард Артем Кравец.

Матч Люксембург - Украина на отечественном ТВ покажут общенациональный телеканал "Украина" и специализированный кабельный "Футбол-1".

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Бурда, Бутко, Малиновский, Безус, Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Мораес.

Запасные: Бойко, Лунин, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Шабанов, Буяльский, Сидорчук, Яремчук, Болбат, Караваев.

Люксембург: Морис, Шано, Мальже ,Родригес, К. Мартинс, В. Тилль, Карлсон, О. Тилль, Баррейру Мартинш, Янс, Тюрпель.

Запасные: Шон, Т. Кипс ,Махмутович, Бонерт, Жерсон, да Мота, Бенси, Синани, Мутш, Йениш, Скендерович.

Команды выходят на поле. Звучат национальные гимны Украины и Люксембурга.

Обращает на себя внимание присутствие в стартовом составе сборной Украины Романа Безуса и Жуниора Мораеса. Первый проведет игру за национальную команду после очень большого перерыва, а экс-бразилец Мораес, получивший украинское гражданство буквально на прошлой неделе, впервые попал в стартовый состав команды Шевченко.

Арбитр матча - Маттиас Гестраниус из Финляндии.

Все готово к началу матча.

Звучит стартовый свисток.

1. Сборная Украины развела мяч с центра поля.

2. Уже в конце первой минуты момент у Мораеса, который откликнулся на навес с правого фланга, но удар головой получился очень неточным.

3. Зинченко нарушил правила у ворот соперника.

6. Хозяева разыграли штрафной у наших ворот, но подача во владения Пятова не оказалась чем-то опасным для нашей обороны.

9. В свою очередь украинцы сделали хороший навес прошел в штрафную, но хозяева без проблем отбиваются.

14. Пятов чуть не ошибся. Сразу два соперника на него налетели, но все же успел Андрей выбить мяч.

18. Ничего конкретного украинцы у штрафной соперника пока создать не могут. Против них играют очень плотно.

23. Прессингуют хозяева поля весьма качественно. Украинцы по-прежнему практически не доходят до штрафной соперника, застревая в насыщенной соперниками середине поля.

27. Родригес добежал до штрафной сборной Украины и прострелил. Наши вынесли на угловой.

32. Малиновский заработал штрафной у ворот соперника. Пробить решил Коноплянка. Красивый обводящий удар в девятку оказался немного неточным.

33. ПЯТОВ!!!!!! Дважды спас ворота!

34. ГООЛ! 1:0!!! Люксембург забивает!

35. Хозяева поля вскрыли левый фланг обороны нашей команды. Последовал прострел во вратарскую, где Тюрпель со второй попытки занес мяч в наши ворота. Неожиданный сценарий в этом матче...

39. Хозяева поля набрались по-хорошему наглости. Родригес пошел на нескольких защитников Украины и лишь возле штрафной потерял равновесие и упал.

40. ГОООЛ! 1:1!!!! Цыганков!

41. Зинченко отдал мастерский "черпачок" в штрафную, а Цыганков сумел на ограниченном пространстве пробить между ногами голкипера в сетку.

42. Можно поздравить Виктора Цыганкова с дебютным мячом за национальную сборную!

45. Предупреждение Мартиншу за фол на Малиновском.

На этом все в первом тайме.

ПЕРЕРЫВ

46. Второй тайм начался. Украинцы сфолили на чужой половине поля.

48. Бурда с нарушением правил остановил Тилля и получил предупреждение.

49. Нервные минуты у наших ворот. Команда Люксембурга обложила нас угловыми.

50. Ох! Венсан Тилль бил опасно с угла штрафной - мяч просвистел рядом со штангой.

52. Шано получил желтую карточку за разговоры с арбитром.

54. Цыганков забрасывал мяч в штрафную на голову Мораесу, но тот не допрыгнул до мяча.

56. Мораес пробивал головой после подачи Цыганкова с углового! Мимо!

62. Штрафной для украинцев у самой линии штрафной площадки. Очень опасный стандарт!

63. Коноплянка выполнил удар на технику, но вновь подвела точность!.. Обидно!

64. Замена у Украины. Вместо Безуса выходит Яремчук. Команда Шевченко будет играть в два нападающих.

65. Бутко за фол в центре поля желтую карточку получил.

68. Голевой момент! Мораес бил очень хорошо, находясь под углом к воротам, но мяч разминулся со штангой с внешней стороны.

74. Замена у Люксембурга. Вместо Венсана Тилля выходит номинальный нападающий Бенси.

75. Тут же Бенси заработал угловой у наших ворот.

76. Родригес выиграл верховую борьбу и наносил удар из убойного положения - выше ворот!

78. Теперь наша очередь подавать угловые, но забивать со второго этажа у нас некому.

79. Коноплянка бил хорошим плотным ударом в дальний угол - вновь угловой.

80. Караваев вышел на поле вместо Бутко.

81. Мяч попадает в руку игроку хозяев! Штрафной!

82. Малиновский бьет намного выше ворот...

83. Очень перспективная атака 4 в 4, но Яремчук неудачно распорядился мячом.

85. Отчаянный удар Коноплянки после сольного прохода. Голкипер эффектно ловит мяч в дальнем верхнем углу.

87. Караваев, который вышел на поле 7 минут назад, получил травму. Вместо него на поле Буяльский.

89. Цыганков прорвался в трафную справа, но в сутолоке никто не забивает!

90. И тут же моментище создает Люксембург! Тилль бьет в ближний угол - и был близок к голу!..

90+1. Три минуты добавил арбитр. Вместо Тилля на поле выходит Мутш.

90+2. Карлсон получает предупреждение за грубый фол против Цыганкова.

90+3. АААААААААА! ГОЛ!!!!!! Украина забивает! 1:2!!!!!!!!!!!