Экс-игрок ФК Севастополь: футбол в Крыму закончился в 2014-м, народу ходит 200 человек, да и те родственники

Бывший игрок «Севастополя» Александр Данишевский рассказал о состоянии футбола в аннексированном Россией Крыму.

Бывший игрок футбольного клуба «Севастополя» Александр Данишевский, нынче тренирующий детскую команду в Севастополе, рассказал о состоянии футбола в аннексированном Россией Крыму.

«В 2014 году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда биток, достать билеты было нереально. 5-6 тысяч ходили стабильно. Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч! Но и тренеры были соответствующие – Кононов в «Севастополе», например.

Читайте такжеЗаросший пустырь вместо футбольного поля: как выглядит база Таврии в оккупированном Крыму

Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был – такого давно не случалось. Даже на дерби «Таврии» и «Севастополя». В чемпионате Крыма играют восемь команд, по уровню – вторая российская лига. Может быть, и ниже.

Как только сезон заканчивается, ребята пытаются попасть на просмотр и уехать. Не получилось – возвращаются. И так уже три года катаются туристами по сборам.

В крымском чемпионате футболист может уехать в любой момент – летом или зимой. Но попасть куда-то сложно – уровень другой, да и заметить могут только в России. На Крым никто внимания не обращает», – сказал Данишевский, которого цитирует sport24.ru.

Как сообщал УНИАН, ФИФА может применить санкции к Российскому футбольному союзу из-за участия российских команд в турнире в Крыму.