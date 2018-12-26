ФИФА может наказать Российский футбольный союз из-за участия команд в Кубке Крыма
10:21, 26 декабря 2018Футбол
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Два российских клуба – "Анжи-2" и "Сокол", приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу
ФИФА модет наказать РФС за участие российских команд в турнире в Крыму / REUTERS
Международная федерация футбольных ассоциаций может применить санкции к Российскому футбольному союзу из-за участия российских команд в турнире в Крыму.
В 2017 году два российских клуба – "Анжи-2" и "Сокол", приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу, сообщается в Телеграмм-канал Мутко против.
Все матчи, естественно, проводились на територии полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.
Теперь ФИФА начала расследование в отношении РФС. В международной федерации футбола уверены, что участие двух российских клубов в крымском турнире было согласовано футбольным союзом. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут санкции и очень серьезные.
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