ФИФА может наказать Российский футбольный союз из-за участия команд в Кубке Крыма

Два российских клуба – "Анжи-2" и "Сокол", приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу

Международная федерация футбольных ассоциаций может применить санкции к Российскому футбольному союзу из-за участия российских команд в турнире в Крыму.

В 2017 году два российских клуба – "Анжи-2" и "Сокол", приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу, сообщается в Телеграмм-канал Мутко против.

Все матчи, естественно, проводились на територии полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.

Теперь ФИФА начала расследование в отношении РФС. В международной федерации футбола уверены, что участие двух российских клубов в крымском турнире было согласовано футбольным союзом. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут санкции и очень серьезные.