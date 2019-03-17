Знаменитое футбольное дерби Милан - Интер было отмечено голевой феерией (видео)

«Интер» обыграл «Милан» в результативном матче Серии А.

В рамках 28-го тура чемпионата Италии состоялось знаменитое миланское дерби. «Интер» обыграл «Милан» со счётом 3:2, сообщает официальный сайт турнира.

Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Счёт на 3-й минуте открыл Матиас Весино с передачи Лаутаро Мартинеса - "Интер" повел - 1:0. В начале второго тайма преимущество «Интера» увеличил Стефан де Врей, замкнувший подачу в исполнении Маттео Политано. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Тьемуэ Бакайоко после навеса Хакана Чалханоглу. Вскоре Мартинес вновь увеличил отрыв в счёте, реализовав пенальти. На 71-й минуте Матео Мусаккьо сократил разницу до минимума, но большего «Милану» добиться не удалось.

«Интер», набрав 53 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (51 очко) опустился на 4-е место.

Милан - Интер - 2:3

Голы: 0:1 – Весино – 3, 0:2 – де Врей – 51, 1:2 – Бакайоко – 57, 1:3 – Мартинес – 67 (пен), 2:3 – Мусаккио – 71.

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