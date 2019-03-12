Сегодня состоится матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА Хоффенхайм - Динамо

Начало игры в Германии - в 17.00 по киевскому времени.

12 марта «Динамо» проведет поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против немецкого «Хоффенхайма».

«Хоффенхайм» выступал в групповом турнире Юношеской Лиги УЕФА, поскольку основная команда участвовала в основной сетке Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт украинского клуба.

В группе «F», выступая вместе с английским «Манчестер Сити», французским «Лионом» и донецким «Шахтером», немецкая команда набрала 11 очков и заняла первое место, опередив по дополнительным показателям «Лион» и выйдя непосредственно в 1/8 финала, минуя раунд плей-офф.

«Хоффенхайм» много забивал – 15 мячей (больше на групповом этапе только у «Ливерпуля», «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и «Реала»), но при этом и пропускал немало – 10 голов. Футболисты немецкой команды много бьют по воротам (77 ударов в сторону ворот соперников, из них 36 – в рамку), но при этом позволяют беспокоить и своего вратаря (88 ударов в сторону ворот «Хоффенхайма», 41 – в рамку).

В Младшей южной Бундеслиге «Хоффенхайм» после 19-ти матчей располагается на пятом месте (9 побед, 5 ничьих, 5 поражений, мячи – 32:29), имея 32 очка. Лидирует же в турнирной таблице «Штутгарт», в активе которого 44 набранных балла (после 20-ти сыгранных матчей).

«Динамо», в свою очередь, активно готовилось к сезону в Турции. За две недели, проведенные на учебно-тренировочном сборе в Сиде, подопечные Игоря Костюка сыграли три контрольные встречи, и все выиграли с общим счетом 14:0.

Вернувшись в Украину, «бело-синие» разгромили в раунде плей-офф туринский «Ювентус» – 3:0 (Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85). После этого матча наша команда провела лишь один поединок в рамках отечественного чемпионата U-19, одержав волевую победу на выезде над «Карпатами» – 2:1 (Супряга, 82, Завгородний, 88 – Рунич, 54).

Поединок Юношеской лиги УЕФА «Хоффенхайм» – «Динамо» состоится во вторник, 12 марта, в Хоффенхайме на «Дитмар-Хопп-Штадион», начало – в 17:00 по киевскому времени.