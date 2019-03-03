Дерби между Карпатами и Львовом дважды прерывалось из-за фаер-шоу болельщиков
19:12, 03 марта 2019Футбол
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"Карпаты" уступили и потеряли шансы попасть в верхнюю шестерку команд УПЛ.
"Карпаты" - "Львов" / facebook.com/fckarpaty
В рамках 20-го тура УПЛ состоялось львовское дерби на стадионе «Украина» – «Карпаты» принимали «Львов».
Номинальные гости одержали победу со счетом 1:0, сообщает официальный сайт турнира.
Судьбу встречи решил автогол на 37-й минуте - после подачи игроками "Львова" штрафного защитник "Карпат" Ади Мехремич неловко пытался выбить мяч, но переправил его в собственные ворота.
Стоит отметить, что поединок двух львовских команд дважды прерывался из-за фаер-шоу болельщиков - на поле летела пиротехника и сидения стадиона «Украина».
"Карпаты" после поражения потеряли последние шансы на попадание в верхнюю шестерку. У команды 20 очков и 9-е место в таблице. "Львов" находится на одну строчку выше, имея в активе 26 баллов.
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