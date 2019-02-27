Жеребьевка второго этапа футбольной Премьер-лиги состоится 5 марта

На данный момент место в Топ-6 себе гарантировали Шахтер и Динамо, почти гарантировала - Александрия.

Жеребьевка второго этапа чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги состоится 5 марта в Киеве в Доме футбола.

Церемония жеребьевки начнется в 12.00, сообщает официальный сайт УПЛ.

На данный момент места в Топ-6 команд по итогам первого этапа гарантировали себе только донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Александрия, которая идет на 3-м месте и за 3 тура до конца этапа опережает ближаешего соперника на 8 баллов, также практически гарантировала себе место в 6-ке лучших команд.

А вот в борьбе за 4-6 места еще ничего непонятно. У Зари - 28 очков, Десны, Ворсклы и Мариуполя - по 27,ФК Львов - 23. И даже Карпаты, у которых 20 очков имею шанс зацепиться за Топ-6 и в дальнейшем побороться за медали чемпионата Украины.