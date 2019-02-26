За два дня продаж на матч Динамо - Челси реализовано около 50 тысяч билетов - СМИ
16:59, 26 февраля 2019Футбол
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Противостояние в рамках 1/8 финала Лиги Европы вызвало невероятный ажиотаж.
Модульное шоу болельщиков "Динамо" на "Олимпийском" / focus.ua
Матч 1/8 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и лондонским «Челси» в Киеве вызвал небывалый ажиотаж среди украинских болельщиков.
Напомним, 24 февраля началась онлайн-продажа билетов на киевский матч, а 25-го числа билеты поступили в столичные кассы. По состоянию на 15:00 26 февраля билеты на большинстве секторов «Олимпийского» уже недоступны, сообщает Xsport. По подсчетам СМИ, на поединок продано уже около 50-ти тысяч билетов.
Напомним, первый матч «бело-синие» проведут с "Челси" в Лондоне 7 марта, а в Киеве команды сыграют через неделю, 14 марта.
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