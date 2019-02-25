Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы Динамо - Челси в Киеве

Матчи "Динамо" с "Челси" состоятся 7 марта в Лондоне и 14 марта - в столице Украины.

Стартовала продажа билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Динамо" примет лондонский "Челси".

Эта игра состоится в четверг, 14 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - 19:55.

Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо", цена билетов составляет от 50 до 1000 гривен.

Приобрести билеты можно также онлайн. Теперь у посетителей матчей на "Олимпийском" нет необходимости распечатывать билеты, приобретенные в Интернете. На стадионе работают новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты непосредственно с экранов мобильных устройств - смартфонов, планшетов.

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Также с понедельника, 25 февраля, билеты на матч "Динамо" - "Челси" доступны в кассах. Продажа будет осуществляться в кассах на Троицкой площади (возле станции метро «Олимпийская»), а также в кассах стадиона «Динамо» имени В.Лобановского. Режим работы касс: в будние дни - с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в праздничные и выходные дни (суббота, воскресенье) - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в день матча - с 10:00 до окончания первого тайма.

Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма будет работать дополнительная касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны «бессарабских ворот»).

Как сообщал УНИАН, матчи "Динамо" с "Челси" состоятся 7 марта в Лондоне и 14 марта - в столице Украины.

Напомним, "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей обыграло "Олимпиакос". В домашнем поединке киевляне установили рекорд по количеству зрителей для матчей этого сезона в Украине.