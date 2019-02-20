Шахтер отправился на матч с Айнтрахтом без Степаненко

Паулу Фонсека взял с собой 21 футболиста.

Донецкий «Шахтер» отправился на ответный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Отметим, что в составе горняков нет Тараса Степаненко, который получил красную карточку в первом матче (2:2) и Сергея Кривцова, пропускающего игру из-за перебора желтых карточек. В заявке отсутствует также травмированный Иван Ордец.

Всего главный тренер «Шахтера» взял на ответный матч 21 футболиста.

Вратари: Пятов, Трубин, Кудрик

Защитники: Болбат, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Бондарь, Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Малышев, Марлос, Тайсон, Соломон, Фернандо, Тотовицкий

Нападающие: Мораес, Кайоде

Поединок состоится 21 февраля в 19.55 по киевскому времени на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте-на-Майне.