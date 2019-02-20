Шахтер отправился на матч с Айнтрахтом без Степаненко
11:03, 20 февраля 2019Футбол
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Паулу Фонсека взял с собой 21 футболиста.
"Шахтер" отправился на ответный матч с "Айнтрахтом" / ФК "Шахтер"
Донецкий «Шахтер» отправился на ответный матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».
Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Отметим, что в составе горняков нет Тараса Степаненко, который получил красную карточку в первом матче (2:2) и Сергея Кривцова, пропускающего игру из-за перебора желтых карточек. В заявке отсутствует также травмированный Иван Ордец.
Всего главный тренер «Шахтера» взял на ответный матч 21 футболиста.
Вратари: Пятов, Трубин, Кудрик
Защитники: Болбат, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Бондарь, Матвиенко, Исмаили
Полузащитники: Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Малышев, Марлос, Тайсон, Соломон, Фернандо, Тотовицкий
Нападающие: Мораес, Кайоде
Поединок состоится 21 февраля в 19.55 по киевскому времени на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте-на-Майне.
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