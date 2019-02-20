Шахтер отправился на матч с Айнтрахтом без Степаненко

11:03, 20 февраля 2019
Футбол
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"Шахтер" отправился на ответный матч с "Айнтрахтом" / ФК "Шахтер"

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Отметим, что в составе горняков нет Тараса Степаненко, который получил красную карточку в первом матче (2:2) и Сергея Кривцова, пропускающего игру из-за перебора желтых карточек. В заявке отсутствует также травмированный Иван Ордец.

Всего главный тренер «Шахтера» взял на ответный матч 21 футболиста.

Вратари: Пятов, Трубин, Кудрик

Защитники: Болбат, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Бондарь, Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Малышев, Марлос, Тайсон, Соломон, Фернандо, Тотовицкий

Нападающие: Мораес, Кайоде

Поединок состоится 21 февраля в 19.55 по киевскому времени на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте-на-Майне.

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Теги: #Лига Европы#ФК Шахтер