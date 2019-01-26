Шахтер обыграл Карабах во втором поединке на сборах в Турции

Матч с чемпионом Азербайджана завершился со счетом 3:1.

«Шахтер» провел второй контрольный поединок в рамках первого тренировочного сбора в Турции. Горняки победили азербайджанский «Карабах» со счетом 3:1.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

На 27-й минуте счет открыл Жуниор Мораес после передачи Марлоса. Уже спустя минуту Марлос забил сам, удвоив преимущество «Шахтера».

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На 64-й минуте «Карабах» сумел отыграть один гол усилиями Абделла Зубира. Точку в игре поставил на 77-й минуте Михаил Мудрик, удачно сыграв на добивании. 3:1.

«Шахтер» (1-й тайм): Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тайсон, Марлос, Болбат, Коваленко, Мораес.

«Шахтер» (2-й тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Данченко, Малышев, Патрик, Нем, Тотовицкий, Мудрик, Кайоде.

Напомним, в первом контрольном поединке 2019 года "Шахтер" в Турции с разгромным счетом проиграл хорватскому "Хайдуку".