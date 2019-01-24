Операция по поиску самолета Салы завершена - футболиста считают погибшим

При этом никаких следов самолета или людей обнаружено не было.

Полиция и спасательные службы официально завершили операцию по поиску самолета, в котором летел форвард "Кардиффа" Эмилиано Сала.

Аргентинского форварда и британского пилота Дэвида Ибботсона, который управлял самолетом, официально признают погибшими. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу полиции острова Гернси.

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Никаких следов самолета или людей обнаружено не было.

Напомним, частный самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, исчез с радаров в понедельник вечером над Ла-Маншем.

Три дня поисков воздушного судна не дали результатов.

Ранее УНИАН сообщал, что вероятной причиной аварии самолета стало обледенение крыльев летательного аппарата.