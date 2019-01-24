Операция по поиску самолета Салы завершена - футболиста считают погибшим
17:50, 24 января 2019Футбол
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При этом никаких следов самолета или людей обнаружено не было.
Самолет, в котором находился Эмилиано Сала, пропал в районе Ла-Манша / dailymail.co.uk
Полиция и спасательные службы официально завершили операцию по поиску самолета, в котором летел форвард "Кардиффа" Эмилиано Сала.
Аргентинского форварда и британского пилота Дэвида Ибботсона, который управлял самолетом, официально признают погибшими. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу полиции острова Гернси.
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Никаких следов самолета или людей обнаружено не было.
Напомним, частный самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, исчез с радаров в понедельник вечером над Ла-Маншем.
Три дня поисков воздушного судна не дали результатов.
Ранее УНИАН сообщал, что вероятной причиной аварии самолета стало обледенение крыльев летательного аппарата.
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