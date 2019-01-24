Названа возможная причина исчезновения самолета с игроком Кардиффа

Воздушное судно, возможно, упало в результате обледенения на крыльях.

Авиационные эксперты прокомментировали пропажу самолета с новичком клуба «Кардифф» нападающим Эмилиано Салой.

Отмечается, что самолет, возможно, упал в результате обледенения на крыльях, что привело к его зависанию в воздухе и падению в море, сообщает The Sun.

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По мнению экспертов, сообщения аргентинского футболиста, которые он отправил в групповой чат WhatsApp, где писал, что «самолет вот-вот развалится», - это классические признаки обледенения на крыльях.

Напомним, футболист попрощался с бывшими партнерами по французскому «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров над Ла-Маншем.

Как сообщал УНИАН, неподалеку от места пропажи самолета Эмилиано Салы поисковая группа обнаружила обломки.