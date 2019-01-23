Форвард Кардиффа отправил из самолета сообщение незадолго до трагедии: кажется, он вот-вот развалится

Продолжаются поиски самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

Нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.

Об этом информирует Ole.

Читайте такжеСпасательные работы по поиску самолета с игроком Кардиффа в Ла-Манше приостановлены

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», – говорилось в сообщении.

Как сообщал УНИАН, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в проливе Ла-Манш. На борту находился 28-летний новичок клуба АПЛ "Кардифф", аргентинский форвард Эмилиано Сала. Глава поисковой группы пропавшего самолета отметил, что если самолет оказался в воде, шансов на выживание пассажиров практически нет.