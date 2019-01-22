Глава поисковой группы самолета в Ла-Манше: не думаю, что кто-то выжил

Продолжаются поиски самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

Глава поисковой группы пропавшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился нападающий клуба «Кардифф» Эмилиано Сала, Джон Фитцджеральд рассказал о ходе поисковой операции в комментарии изданию So Foot.

«Нас вызвали вчера вечером в 20:30 (связь с самолетом пропала в 20:23). Поисковые работы продолжались до полуночи, затем мы сделали перерыв, сегодня поиски возобновились в 8 утра. Погода вчера была очень холодной, шел холодный дождь, а ближе к ночи опустился туман, ничего не было видно. Сегодня погода прекрасная, море спокойное, а небо чистое.

Если самолет действительно оказался в воде, я бы сказал, что шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов, это очень холодно. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа.

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Связь была потеряна, когда борт находился в 24 километрах от ближайшего острова, при их высоте они могли протянуть максимум 3-4 километра, поэтому они вряд ли приземлились на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.

У самолета, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолет. Сложно сейчас о чем-то говорить, борт просто исчез, никаких радиопереговоров в момент пропажи сигнала не было. Я исключаю вариант, при котором кто-то мог остаться в живых. Я говорю свое мнение. Не думаю, что были какие-либо шансы выжить», – отметил Фитцджеральд.

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, летевший из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в районе островов Каскетс в проливе Ла-Манш. На борту могло находиться два человека, одним из которых, предположительно, был 28-летний новичок "Кардиффа", аргентинский форвард Эмилиано Сала.

Как сообщает RMC, воздушное судно запрашивало экстренную посадку на острове Гернси у побережья Нормандии. Эмилиано Сала, подписавший накануне 20-миллионный контракт с "Кардиффом", стал самым дорогим игроком в истории клуба.