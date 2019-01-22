Хачериди не будет в Бундеслиге - клуб не смог потянуть финансовые запросы ПАОКа

Это просто интерес, дело даже не дошло до переговоров. это слухи, - отметил агент игрока.

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди, скорее всего, не сменит команду в зимнее трансферное окно.

Ранее 31-летний футболист изъявил желание продолжить карьеру в Бундеслиге, а сам ПАОК принял решение расстаться с Хачериди и уже занимается поиском новой команды для футболиста, сообщает ТСН.Проспорт.

Одной из причин, почему греческий клуб хочет продать украинца, является его высокая зарплата, которая составляет около 1,3 миллиона евро в год.

Несмотря на это, агент игрока Иван Пироженко открестился от возможного перехода клиента в чемпионат Германии: "Интерес есть, но от команды, которая не может заплатить столько, сколько хочет ПАОК. Это просто интерес, дело даже не дошло до переговоров. это слухи.

Сейчас Евгений Хачериди - игрок ПАОКа. Интерес со стороны других клубов есть. Вопрос упирается в деньги то, что хочет ПАОК и условия Евгения. Вскоре будет видно. Мы работаем над трансфером. Он хочет играть, а ПАОК не дает ему таких шансов", - сказал Пироженко в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, в конце 2018 года Хачериди "сватали" в "Динамо" и "Шахтер", но футболист отказался от продолжения карьеры в Украине.

В этом сезоне на счету Евгения лишь 10 матчей за полгода во всех турнирах.