Украинка Ястремская проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Хобарте

Украинка проиграла в двух партиях Белинде Бенчич из Швейцарии.

В Австралии завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Hobart International (призовой фонд - $250 тыс.), в котором украинка Даяна Ястремская проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии.

Матч завершился со счетом 6:7(2), 3:6, сообщает Большой теннис Украины.

Соперницы провели на корте 1 час и 22 минуты. В первой партии Ястремская отыгралась с 1-4, а при счете 4-5 на подаче соперницы не воспользовалась двумя сетболами. На тайбрейке Бенчич выиграла четыре очка на подаче украинки, а Ястремская оформила один мини-брейк.

На старте второй партии Даяна вышла в лидеры (2-0), после чего до конца встречи выиграла только один гейм, а ей соперница - шесть.

Вместе с тем, украинка продолжит свое выступление в Хобарте в парной сетке, где вышла в полуфинал.