Шевченко: Роналду поможет Юве выиграть Лигу чемпионов

Легендарный украинский футболист заявил, что является поклонником Роналду.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что трансфер Криштиану Роналду поможет «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов.

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"Это футболист, которого «Ювентусу» очень не хватало. Я всегда был его поклонником. Роналду невероятно трудолюбивый и талантливый футболист. Да, «Ювентус» и до этого был очень сильным, но сейчас это один из фаворитов Лиги чемпионов", - сказал Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с испанским «Атлетико» (Мадрид). А накануне Роналду признался, что 2018 год был лучшим в его карьере.