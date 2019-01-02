Роналду: 2018 год был лучшим в моей карьере

33-летний португалец заявил, что пока не знает, когда закончит с футболом.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что прошедший 2018 год был для него лучшим в карьере.

«2018 год был лучшим годом в моей карьере. В Серии А меня опекают так же, как и в Испании, но здесь меньше пространства, потому что все команды имеют отличную оборону. Победа в Лиге чемпионов - это мечта, но мы не должны делать её навязчивой идеей.

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Все в Турине приветствовали меня фантастическим образом. Мы все очень хорошо себя чувствуем. Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть в течение ещё многих лет», - приводит слова Роналду Record.

Напомним, что в мае 2018 года мадридский "Реал" с Криштиану Роналду в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале в Киеве "Ливерпуль". Летом Роналду перешёл в «Ювентус» за 117 млн евро. В нынешнем сезоне португалец провёл 19 матчей в чемпионате Италии, забил 14 мячей, а также отдал пять результативных передач.