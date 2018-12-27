Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины по футболу

Перед назначением Руслан Ротань пообщался с Андреем Шевченко.

Известного в прошлом футболиста, экс-игрока национальной команды Украины Руслана Ротаня назначили главным тренером молодежной сборной Украины (U-21).

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Решение о назначении Ротаня было принято на заседании Исполкома ФФУ.

Также члены Исполкома прекратили полномочия Александра Головко, который руководил молодежной сборной на протяжении отборочного цикла Евро-2019.

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"Возглавить молодежную сборную Украины - большая честь для меня, - сказал новый наставник команды Руслан Ротань. - В моей игровой карьере сборная всегда была особенной командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие, и в качестве тренера не подвести никого - особенно наших болельщиков".

Ротань отметил, что перед назначением общался с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко и президентом ФФУ Андреем Павелко.

"Я хорошо знаю, в каком направлении работает первая команда страны, и постараюсь придерживаться этой же линии, но в рамках своего футбольного видения. Конкретные задачи мне еще сформулируют, но они и так понятны - нужно занимать первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2021 года и помогать готовить игроков для национальной сборной", - добавил Ротань.

37-летний Руслан Ротань выступал за «Днепр» (1999-2005, 2008-2017), «Динамо» Киев (2005-2007, 2018), пражскую "Славию" (2017). В составе "Днепра" он стал финалистом Лиги Европы 2015 года. За национальную сборную Украины провел 100 матчей, забил 8 мячей.