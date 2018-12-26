РФС открестился от участия российских клубов в турнире в Крыму

В России опасаются санкций со стороны ФИФА.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин прокомментировал информацию, согласно которой ФИФА может наложить санкции на Российский футбольный союз из-за того, что в 2017 году два российских клуба – «Анжи-2» и «Сокол» — приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу.

Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают, напоминает Чемпионат.

«РФС не согласовывал место проведения этих матчей с «Соколом» и «Анжи-2», об этом мне сообщил Александр Алаев (бывший врио президента РФС) буквально два часа назад. Всё решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения.

Есть ли опасность санкций? Свяжемся и всё узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: всё происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов», — сказал Прядкин.