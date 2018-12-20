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Как игрок "Шахтера" учил Мисс Украина мяч набивать (видео)

14:36, 20 декабря 2018
Футбол
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Михаил Мудрик дебютировал в основной команде Шахтера в уходящем 2018-м году / shakhtar.com

На нем юный игрок клуба Михаил Мудрик учит Мисс Украины Полину Ткач в костюме Снегурочки набивать мяч:

Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте ФК Шахтер.
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Теги: #ФК Шахтер