Как игрок "Шахтера" учил Мисс Украина мяч набивать (видео)
14:36, 20 декабря 2018Футбол
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Михаил Мудрик преподал урок футбольного мастерства Полине Ткач.
Михаил Мудрик дебютировал в основной команде Шахтера в уходящем 2018-м году / shakhtar.com
Накануне новогодних и рождественских праздников ФК «Шахтер» выложил в сеть забавное видео.
На нем юный игрок клуба Михаил Мудрик учит Мисс Украины Полину Ткач в костюме Снегурочки набивать мяч:
Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте ФК Шахтер.
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