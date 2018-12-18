УЕФА определил время начала матчей Шахтера и Динамо в 1/16 финала Лиги Европы

Точное место проведения домашней игры горняков с "Айнтрахтом" не определено.

Стали известны даты и время проведения поединков 1/16 финала Лиги Европы с участием "Шахтера" и "Динамо".

Оба украинских клуба, добравшиеся до этой стадии турнира, проведут свои поединки в один день – четверг, 14 февраля 2019 года.

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При этом матч «Олимпиакос» – «Динамо» начнется в 19:55, а игра «Шахтер» – «Айнтрахт» – в 22:00 по киевскому времени.

Примечательно, что если в случае с поединком в Греции на сайте УЕФА значится, что матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис», то точное место проведения домашней игры "Шахтера" против «Айнтрахта» пока неизвестно – в соответствующей графе информация пока отсутствует.

Напомним, вчера два украинских клуба узнали своих соперников в следующем раунде Лиги Европы. УНИАН подготовил представление соперников наших команд.