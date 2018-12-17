Кого получили Шахтер и Динамо в плей-офф Лиги Европы: представление соперников украинских клубов

Динамо сыграет с бывшей командой Олега Блохина, а Шахтер попытается прервать победную поступь Айнтрахта.

Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы - раунда 1/16 финала, матчи которого состоятся в феврале 2019 года.

Своих следующих соперников во втором по престижности турнире Европы узнали "Шахтер" и киевское "Динамо". Напомним, что горняки встретятся с немецким "Айнтрахтом" из Франфурта-на-Майне, а киевляне будут противостоять одной из лучших команд Греции - "Олимпиакосу" из Пирея.

Представление соперников. "Айнтрахт"

В международных соревнованиях "Шахтер" и "Айнтрахт" уже встречались. Произошло это в 1980 году в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА - турнира-предшественника нынешней Лиги Европы. Тогда горняки, как и сейчас, проводили первый матч дома. В родных стенах донетчане победили - 1:0 - благодаря голу Виталия Старухина, а вот во второй игре "Айнтрахт" взял убедительный реванш 3:0.

В плей-офф нынешней Лиги Европы "Айнтрахт" попал как победитель группы Н, причем выиграл на этой стадии шесть матчей из шести. А ведь в одном квартете с немцами выступали такие титулованные и сильные клубы, как римский "Лацио" и французский "Олимпик" из Марселя, а впридачу - кипрский "Аполлон". Немцы, можно сказать, прошли эту крепкую группу на одном дыхании - чего только стоят домашние разгромы римлян со счетом 4:1 и марсельцев - 4:0.

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Лучшим бомбардиром "Айнтрахта" по итогам группового турнира является 20-летний форвард сборной Сербии Лука Йович. По числу забитых мячей в этой Лиге Европы он на втором месте. Показывает Йович отличную результативность и в Бундеслиге, где наклепал уже 10 голов - столько же забили такие мастера как Марко Ройс ("Боруссия" Д) и Роберт Левандовский ("Бавария").

К слову, в чемпионате Германии "Айнтрахт" на данный момент идет на пятом месте, уверенно претендуя как минимум на то, чтобы попасть в Лигу Европы и в следующем сезоне, как максимум - потеснить кого-то из Топ-4 и впервые сыграть в Лиге чемпионов следующей осенью.

Конечно, среди "сеянных" команд "Шахтеру" могли попасть и более серьезные клубы ("Челси", "Арсенал", "Интер", "Наполи"), однако "Айнтрахт" также прибавит немало забот горнякам, потребуя от них задействовать максимум усилий для прохода в 1/8 финала.

"Олимпиакос"

На еврокубковой арене "Динамо" и "Олимпиакос" встретятся во второй раз, причем первая дуэль состоялась более 43 лет назад - в 1/16 финала Кубка чемпионов сезона-1975/1976. "Динамо" под началом легендарного дуэта тренеров Лобановский - Базилевич в ту пору находилось в самом расцвете (именно той осенью была повержена мюнхенская "Бавария" в играх за Суперкубок Европы), и пирейский клуб не стал непреодолимым барьером на пути киевской команды. В первом поединке на выезде была зафиксирована ничья 2:2 (дубль Виктора Колотова), а в ответном поединке Владимир Онищенко принес минимальную победу "Динамо" - 1:0.

"Олимпиакос" является самым титулованным клубом Греции - 44 победы в национальных чемпионатах, а вот на междунадном уровне клуб не добивался серьезных успехов.

Интересно, что одна из страниц биографии клуба неразрывно связана с легендарными футболистами "Динамо". Именно в "Олимпиакосе" в 1990 году начал свою тренерскую карьеру Олег Блохин, пригласив в коллектив других экс-киевлян Олега Протасова и Геннадия Литовченко. В 1992 году команда с помощью украинских воспитанников выиграла Кубок Греции.

В групповом турнире нынешней Лиги Европы "Олимпиакос" занял второе место в квартете F, уступив первое место испанскому "Бетису" и опередив в борьбе за вторую позицию итальянский "Милан". Причем судьба прохода в плей-офф решалась в последнем туре: греки обыграли "россо-нери" - 3:1, и именно этот результат позволил им выйти в следующую стадию.

В чемпионате Греции "Олимпиакос" идет на втором месте, уступая лидирующему ПАОКу 5 очков.

В целом команда из Пирея не является неудачным жребием для "Динамо", однако первый матч на выезде наверняка будет сложным - следует также учитывать традиционный горячий нрав греческих фанатов.

Что касается шансов на выход в плей-офф, то и для "Динамо", и для "Шахтера" ключевыми будут качество зимних сборов и форма, с которой они подойдут к этим матчам.

Как сообщал УНИАН, первые матчи 1/16 Лиги Европы состоятся 14 февраля, а ответные - 21 февраля.