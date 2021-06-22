В посольстве подчеркнули, что этот случай демонстрирует то, что "российская агрессия против Украины реальна".

Посольство Украины в Дании сделало заявление касательно инцидента с осквернением памятнику великому украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене, который был разрисован в цвета российского флага.

Памятник был разрисован перед матчем сборных России и Дании на Евро-2020. Кроме цветов российского флага, на нем также появились "элементы российской пропаганды" - надписи "Крым - это Россия" и "Нах*й НАТО".

Заявление было опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

"Категорически осуждаем это проявление вандализма и провокации против Украины. Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", - отметили в посольстве.

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"Обращаемся к правоохранительным органам Дании начать немедленное расследование и наказать виновных. Недругам Украины напоминаем в очередной раз: "Крым - это Украина", а украинский дух не сломить. Слава Украине! Героям Слава!", - говорится в заявлении.

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Автор: Антон Дударь