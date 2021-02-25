Студенты будут учиться управлять вызовами по методикам знаменитого украинца.

Пособие знаменитого украинского спортсмена, победителя Олимпиады-1996, члена Международного зала боксерской славы, экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко "Управление вызовами", войдет в учебную программу Гарвардской бизнес-школы.

Об этом сообщает Klitschko-brothers.

В этой книге Кличко-младший предлагает стратегию управления вызовами, которую он наработал на протяжении спортивной карьеры и успешно применяет в жизни и бизнесе.

Всемирно известный университет будет использовать методику кейсов украинца в своих программах MBA и Executive Education, помогая студентам обсуждать проблематику бизнеса. По словам профессоров университета Бориса Гройсберга и Карин-Изабель Кнуп, больше всего внимание студентов будут направлять на философию "управление вызовами". 44-летняя легенда спорта прославился не только в ринге, нокаутируя оппонентов, но и как успешный предприниматель на поприще бизнеса.

"Способность Владимира Кличко приспосабливаться, развиваться и становиться лучше очень важна и имеет спрос больше, чем когда-либо в этом веке. Мне понравилось работать над этим проектом, и я с нетерпением жду возможности его внедрения", – заявил профессор Гарвардской школы бизнеса Борис Гройсберг.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Автор: Будрин Артем