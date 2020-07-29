Ломаченко признали лучшим боксером мира в легкой весовой категории

В топ-40 попал еще один украинец.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров дивизиона.

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Список составил портал Boxingtalk.

Ломаченко занял первое место, а следом за ним расположился следующий соперник украинца - чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес. Третье место занял Джервонта Дэвис.

Стоит отметить, что на 35-й строчке расположился еще один украинец - обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, однако из-за COVID-19 его пришлось перенести. В настоящий момент базовая дата для проведения поединка - 3 октября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Ломаченко показал мышцы и обратился к украинцу.

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